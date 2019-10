US-Regisseur : Soderbergh: Einfluss des Geldes in der Politik reduzieren

Soderbergh: Einfluss des Geldes in der Politik reduzieren

München Der US-amerikanische Filmregisseur und Oscarpreisträger Steven Soderbergh (56) kritisiert den Einfluss des Großkapitals auf politische Entscheidungen.

In seinem aktuellen Film „The Laundromat/Die Geldwäscherei“ mit Meryl Streep und Antonio Banderas geht es um die Veröffentlichung der „Panama Papers“, um Briefkastenfirmen, Steueroasen und Geldwäsche. „Den Einfluss des Geldes in der Politik zu reduzieren, das wäre ein wirklicher erster Schritt“, sagte Soderbergh. „Wir könnten an einen Punkt kommen, wo das eine soziale Bewegung wird, wo man den Druck nicht mehr ignorieren kann.“ Hoffnung mache ihm die MeToo-Bewegung, die wirkliche Veränderung bewirke.