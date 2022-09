Reality-Show : Sommerhaus der Stars: Von wem Mario Basler jetzt schon genervt ist

Einzug ins Sommerhaus der Stars für Fußballlegende Mario Basler. Foto: RTL

Trier/Köln Er war Fußball-Europameister und Trainer von Eintracht Trier. Jetzt ist Mario Basler einer der Prominenten, die sich von RTL filmen lassen. Was in der ersten Folge „Sommerhaus der Stars“ passiert.

Was macht eigentlich Mario Basler? Er sucht Zigaretten – wenn er nicht gerade eine raucht. Das ist eine wesentliche Erkenntnis der neuen Staffel der RTL-Reality-Show „Sommerhaus der Stars“, in der der frühere Fußball-Nationalspieler und Ex-Trainer von Eintracht Trier mit seiner Partnerin Doris um 50.000 Euro Siegprämie spielt (Start: Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL). Wir haben uns den ersten Teil vorab angeschaut.

Was ist los im Sommerhaus der Stars 2022?

Den Titel seiner aktuellen Biografie hat sich Ex-Fußballprofi Mario Basler großflächig auf den Hoodie drucken lassen. Nur, falls jemand Zweifel daran hatte oder das Buch noch nicht im Regal steht: „Eigentlich bin ich ein Supertyp“. Er sitzt im Auto, neben seiner Freundin Doris, die er in Zeiten als Regionalliga-Trainer von Eintracht Trier kennengelernt hatte, also vor 13, 14 Jahren – und beide machen sich als erstes Paar auf den Weg ins „Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“. Ein RTL-Format, das am Mittwoch, 7. September, in die siebte Runde geht. Gefilmt wurde die Staffel im Mai.

Mario Basler war von 2008 bis Februar 2010 Trainer von Eintracht Trier - sein größter Erfolg waren die Pokalsiege gegen Hannover (3:1) und Bielefeld (4:2 n.V.). Foto: picture-alliance/ dpa/Harald Tittel

Das „Sommerhaus“ ist dabei ein heruntergekommener Bauernhof bei Bocholt, der seine besten Jahre lange hinter sich hat. Das zeigt RTL auch gerne so. Volle Aschenbecher, dreckiges Geschirr, kaputte Gartentüren, die Paare teilen sich enge Etagenbetten. Und das Bad hat die kleinen, braunen Kacheln aus den späten 1970ern, aber keine Tür. „Eigentlich bin ich ein Superhaus“, könnte man titeln. Jedenfalls als schöner Kontrast zur verlogenen Instagram-Optik der Promi-Gegenwart.

Mit Letzterem hat der einstige „Super-Mario“ nun eher wenig zu tun. Von den vermeintlichen „Stars“ ist Basler zumindest bezogen auf die Gesamtbevölkerung wohl der bekannteste, auch wenn die jüngere Zielgruppe ihn kaum kennen dürfte. Zu lange liegen die Erfolge als Spieler zurück. Basler trainiert aktuell einen Kreisligisten in Osnabrück, erzählt in Comedy-Lesungen von vergangenen Heldentaten. Teilt auch gerne mal aus, gegen den modernen Fußball sowieso.

Mario Basler und seine Hauptbeschäftigung im Sommerhaus der Stars

Foto: picture alliance/dpa/Christoph Soeder

Als Kernkompetenz des Pfälzers hat die RTL-Regie aber etwas anderes ausgemacht: Basler kann sehr gut und sehr viel rauchen – wenn er denn nicht seine Zigaretten zu Hause vergisst. Was er aber natürlich macht. Dramaturgischer Twist. Wir sind in Bocholt, nicht in Hollywood.

Ansonsten findet der 53-Jährige im Laufe der ersten Folge erst so allmählich seine Rolle. Die Kalenderspruch-Poesie für Doris („Liebe ist, was zu finden, was man nicht gesucht hat“) wirkt noch arg auswendig gelernt, bei einem späteren bildlichen Vergleich mit einem anderen „Promi“ ist Basler schon näher bei sich (und bei Kafka): „Er würde einen Käfer retten“, sagt er über Ex-Daily-Soap-Schauspieler Stephen Dürr („Unter Uns“), denn der sei so ganz anders als er: „Ich trete ihn kaputt, wenn er mich nervt.“ Den Käfer, versteht sich. Zwischen Dürr und Basler dürfte es also noch knallen.

Auch andere Lunten haben die RTL-Macher schon gelegt, das ist ja auch der Sinn der Zweckgemeinschaft. Die uninspiriert eingebauten Spiele sind es jedenfalls nicht. So wird die Beziehung zwischen Ex-Handballer Eric Sindermann (34, „Promi Big Brother“) mit seiner Freundin Katharina (27) schon als extremst brüchig inszeniert. Kader Loth (mit Partner Ismet), eine feste Größe in den Trash-Formaten der letzten Jahrzehnte, muss sich viel Kritik anhören – auch wenn nach einer Folge erst mal nicht so klar ist, warum überhaupt.

Früherer Eintracht-Trier-Coach trifft auf weiteren Fußballer

Basler, dessen größter Erfolg als Trainer das Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinals mit Eintracht Trier 2009 ist (nach Siegen gegen Hannover und Bielefeld), ist übrigens nicht der einzige Ex-Fußballer unter den Kandidaten: Sascha Mölders (früher u.a. 1860) und Ivonne Mölders sind im „Sommerhaus der Stars“ auch mit von der Partie.