Ex-Monarch : Spaniens Altkönig zu Treffen in Madrid eingetroffen

Madrid Zum Abschluss seines ersten Heimatbesuchs seit knapp zwei Jahren trifft Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos seinen Sohn. Ein heiteres Wiedersehen wird es wohl kaum werden.

Der Wagen mit dem in Abu Dhabi im Exil lebenden 84-Jährigen fuhr kurz nach 10.00 Uhr morgens in die Residenz des Staatsoberhaupts. Wie die Kameras des staatlichen Fernseh-Senders RTVE zeigten, wurde er dabei von einer Gruppe von Anhängern lautstark begrüßt und gefeiert.

Die ersten vier Tage seit seiner Ankunft am Donnerstag hatte Juan Carlos im Hafenort Sanxenxo in Galicien im Nordwesten des Landes verbracht. Im Privatjet flog er am Montag nach Madrid. Er freue sich sehr auf das Treffen im königlichen Palast nordwestlich von Madrid, sagte der Bourbone am Sonntag in Sanxenxo vor Journalisten, nachdem er mit Kollegen der Rennjacht „Bribón“ eine Regatta gewonnen hatte. Er erwarte „viele Umarmungen“.