Jazz am Genfersee Spektakuläre Seebühne beim 58. Jazz Festival in Montreux

Als die Sonne über dem See nach einem perfekten Sommertag untergegangen war, kam Multitalent Jon Batiste im goldenen Glitzeranzug. Dem Jazzer, der auch Pop, Klassik und R&B bietet, war das Publikum zu brav. „I want to see your body rock!“, rief er in die Menge und brachte viele der mehr als 4000 Menschen zum Tanzen und Mitsingen.