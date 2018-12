später lesen Unfallopfer Spice Girl Mel B mehr als drei Stunden operiert FOTO: Nina Prommer FOTO: Nina Prommer Teilen

Das Spice Girl Melanie Brown - bekannt als Mel B - hat bei einem Unfall schwere Verletzungen an der rechten Hand sowie zwei Rippenbrüche erlitten. Sie sei mehr als drei Stunden lang in einem Krankenhaus operiert worden, schrieb die 43-jährige Sängerin am Montag auf Instagram. dpa