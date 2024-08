Leute Spontane Spende in Pompeji: Madonna überrascht Jugendprojekt

Madonna ist bereits seit einer Woche in Italien. Zunächst hielt sie sich in Portofino an der italienischen Riviera in Ligurien als Gast der Designer Domenico Dolce und Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana) auf. Später gab es Gerüchte über eine Mega-Party in Pompeji, die sich letztlich als privater Besuch herausstellte. Madonna, deren Vorfahren aus der Adria-Region Abruzzen stammen und in die USA auswanderten, war bereits öfter zum Urlaub in Italien.