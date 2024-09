Verurteilter Filmmogul Sprecher: Weinstein geht es nach Not-OP „besser als vorher“

Ende April hob ein Berufungsgericht in New York das Urteil wegen Verfahrensfehlern aber überraschend auf. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, den Prozess neu aufrollen zu wollen. Vorläufig festgelegt wurde der Starttermin auf den 12. November. Trotz des aufgehobenen New Yorker Urteils bleibt Weinstein aber weiter in Haft, weil er 2023 in einem anderen Strafprozess in Los Angeles, in dem es ebenfalls um Sexualverbrechen ging, zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden war.