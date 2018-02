später lesen Robbie vs. Usain Sprint-Legende Bolt kickt bei Unicef-Gala FOTO: Steffen Schmidt FOTO: Steffen Schmidt Teilen

Zehn Monate nach dem Ende seiner Leichtathletik-Karriere steht Supersprinter Usain Bolt vor einem ungewöhnlichen Sport-Comeback als Fußballer. Der 31 Jahre alte Jamaikaner führt am 10. Juni im Stadion Old Trafford von Manchester United eine Weltauswahl „Soccer Aid World XI“ an. dpa