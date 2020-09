Tumor am Oberarm : Star-Koch Alexander Herrmann hatte Krebs

Tumor am Oberarm

Nürnberg Der Fernsehkoch erzählt in seiner Autobiografie über seine Hautkrebserkrankung vor neun Jahren. Inzwischen hat er sie aber überstanden.

Kurz vor seinem 40. Geburtstag habe er eine Wölbung am Oberarm entdeckt, die sich als bösartiger Tumor herausstellte, schreibt er in seiner Autobiografie, aus der die „Bild“-Zeitung am Donnerstag zitierte.