Corona-Krise : „Star Trek“-Darsteller Takei empfiehlt Vulkanier-Gruß

Osnabrück Finger spreizen: Schauspieler George Takei schüttelt seit der Corona-Krise keine Hände mehr.

„Ich schüttle keine Hände mehr. Wenn mir jemand seine reicht, erhebe ich meine Hand, spreize nur die Finger und sage: Live long and prosper. Das hat eine so wichtige Bedeutung, in jeder Hinsicht: Lebe lang - und wachse.“