Hollywood : Starbesetzter Trailer für „Amsterdam“-Thriller im Netz

Los Angeles Was haben Robert de Niro, Taylor Swift und Rami Malek gemeinsam? Sie alle werden im November für den Thriller „Amsterdam“ vor der Kamera stehen. Als Vorgeschmack gibt es nun einen ersten Trailer.

Mit dabei sind unter anderen Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro, Chris Rock, Zoe Saldana, Rami Malek und Taylor Swift. Der US-Regisseur, der zuvor mit Bale Filmhits wie „The Fighter“ und „American Hustle“ drehte, will die Crime-Satire um einen Mord in den 1930er Jahren im November in die Kinos bringen. Der Trailer wurde am Mittwoch ins Netz gestellt.