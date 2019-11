Gesundheitliche Probleme : Starke Schmerzen: Madonna sagt Konzerte ab

Nach einer Ruhephase will Madonna gestärkt zurückkommen. Foto: Isabel Infantes/PA Wire/dpa.

Los Angeles Die „Queen of Pop“ muss sich schonen. Auf Anraten der Ärzte hat Madonna jetzt drei Shows in Boston abgesagt

Pop-Legende Madonna (61, „Like A Virgin“) hat drei Konzerte ihrer „Madame X“-Tour abgesagt. „Bitte verzeiht diese unerwartete Wendung“, schrieb sie am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram. Die Sängerin bezog sich auf Shows am 30. November sowie 1. und 2. Dezember im „Wang Theater“ in Boston (USA).