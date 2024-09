Fernsehen Stefan Raab: Ich mach' wieder Shows

Stefan Raab kehrt ins Fernsehen zurück. „Ich hab mir überlegt: Ich mach' wieder Shows“, sagte der Entertainer am Samstagabend in Düsseldorf. „Es geht nächste Woche los.“ Er werde mindestens die nächsten fünf Jahre für den Streamingdienst RTL+ arbeiten. Start sei am kommenden Mittwoch. Es gebe jede Woche eine Million Euro zu gewinnen. Der Name: „Du gewinnst hier nicht die Million.“