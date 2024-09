Fernsehen Stefan Raab präsentiert erstmals seine neue Show

Auch optisch eröffnete der Entertainer seine Sendung so, wie man ihn aus früheren Fernsehen-Tagen in Erinnerung hatte - blaues Hemd, Jeans, weiße Sneaker. Es wirkte, als sei Raab nie weg gewesen. Als Band im Studio spielten die Heavytones - auch die Musiker sind alte Weggefährten Raabs. In der Eröffnung erklärte ein Sprecher, dass Raab nun „nach fast zehn Jahren Sommerpause“ zurück auf dem Bildschirm sei. „Um sie und sich selbst gut zu unterhalten“, wie es hieß.