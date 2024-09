Fernsehen Stefan Raabs neue Show ist ein Best-of des Raabiversums

Es war das erste Mal seit 2015, dass Raab wieder als Gastgeber durch eine Show führte. Damals hatte er sich eigentlich vom Bildschirm verabschiedet und seine „Fernsehschuhe“ an „den Nagel“ gehängt, wie er es formulierte. Am Samstag war er allerdings ins Rampenlicht zurückgekehrt, hatte sich ein drittes Mal einen (erfolglosen) Schaukampf mit Boxerin Regina Halmich geliefert und dann angekündigt, dass er auch wieder Shows präsentieren werde. Was er in den vergangenen Jahren gemacht hat, wissen nur Eingeweihte.