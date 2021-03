Kochen : Steffen Henssler hält wenig von teurer Küchentechnik

Bad Vilbel „Beim Kochen wird es dreckig“: Steffen Henssler sieht einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Ausstattung der Küche und der Kochleidenschaft.

Dem Fernsehkoch Steffen Henssler ist teure Küchentechnik ein Dorn im Auge. In einem Gespräch mit dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bedauerte er, dass in Deutschland mehr Geld in die technische Ausstattung einer Küche investierte werde als in Nahrungsmittel.