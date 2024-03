Leute Stephen Colbert bezieht Stellung zu Witzen über Kate

US-Talkmaster Stephen Colbert hat nach Kritik an seinen Witzen über Prinzessin Kate (42) Stellung bezogen. „Viele meiner Witze haben in der Vergangenheit Leute verärgert, und ich bin sicher, dass einige meiner Witze auch in Zukunft Leute verärgern werden“, sagte der 59-Jährige am Montag in der renommierten Sendung „The Late Show“. „Aber es gibt eine Regel, an die ich mich zu halten versuche, nämlich sich nicht über die Tragödie eines anderen lustig zu machen.“