später lesen Umzug zwischen Hochhäusern Steuben-Parade: New Yorker feiern deutsche Traditionen FOTO: Mary Altaffer FOTO: Mary Altaffer Teilen

Twittern

Teilen



Lederhosen und Blasmusik zwischen Wolkenkratzern: Tausende Menschen haben am Samstag im Herzen von Manhattan die jährliche Steuben-Parade gefeiert. Zum 61. Mal zogen Musiker und Tänzer in Tracht durch New York, um die deutsch-amerikanische Verbundenheit zu demonstrieren. dpa