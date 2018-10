später lesen Mit „Blitz“ und „Donner“ Stormy Daniels eröffnet Erotikmesse in Berlin FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Twittern

Teilen



Sie hat US-Präsident Donald Trump in Schwierigkeiten gebracht - nun ist Stormy Daniels in Deutschland. Der Pornostar eröffnete am Donnerstag die Erotikmesse Venus in Berlin. Die 39-Jährige ließ sich zwischen leicht bekleideten Frauen ablichten. dpa