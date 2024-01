Hollywood-Streik Stuntleute in Deutschland: Hatten durch Streik kaum Jobs

Stuntleute in Deutschland haben nach Angaben eines Verbands stark unter dem mittlerweile beendeten Hollywood-Streik gelitten. „Wir kriegen es durch den Streik voll ab. Alles, was nicht produziert wird, bedeutet auch: An den Produktionen können wir nicht arbeiten. Sprich: Wir haben weniger Jobs“, sagte Ronnie Paul, stellvertretender Vorsitzender der German Stunt Association, der dpa vor dem Jahreswechsel. „Das hat sich dieses Jahr sehr wohl für sehr viele Stuntleute in Deutschland leider so ausgewirkt, dass sie kaum Arbeit hatten.“