Die schöne Blondine : Supermodel und Influencerin: Claudia Schiffer wird 50

„La Schiffer“: Ganz in Rot zur Bambi-Verleihung nach Berlin (2017). Foto: picture alliance / Britta Pedersen/dpa

Düsseldorf/London Vor 33 Jahren zog es ein Mädchen vom Niederrhein nach Paris. Dort wurde die 17-Jährige zu einer der meistfotografierten Frauen der Welt. Nun wird Claudia Schiffer 50.

Claudia Schiffer erlebt derzeit ein Comeback. Viele Illustrierte erinnern sich in diesen Tagen an Supermodel Schiffer und Kolleginnen Naomi Campbell, Linda Evangelista oder Cindy Crawford, die in den 90er Jahren nicht nur reich und berühmt wurden, sondern auch eine Ära prägten. Diesen Dienstag (25. August) wird „La Schiffer“ 50 Jahre alt.