The Eras Tour „Swifties“ - So ticken die Fans von Taylor Swift

Bei „Fearless“ formen Fans mit ihren Händen bei der Songzeile „It's Fearless“ ein Herz. In „Anti-Hero“ singen die Fans an einer Stelle „Taylor, you'll be fine“. Beim Song „Marjorie“ schalten alle ihre Handytaschenlampe an. Fans überraschten Swift einst damit und rührten sie zu Tränen, da das Lied ihrer verstorbenen Großmutter Marjorie Finlay gewidmet ist. Beim Song „Bad Blood“ übernehmen die „Swifties“ den Part von Rapper Kendrick Lamar und rufen lautstark „You forgive, you forget, but you never let it - go!“.