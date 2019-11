Moderatorin : Sylvie Meis hat sich wieder verlobt

Die niederländische Moderatorin Sylvie bei den "Bunte Beauty Days". Foto: Ursula Düren/dpa.

Hamburg Ein halbes Jahr nach der Trennung von ihrem Freund Bart Willemsen hat sich Moderatorin Sylvie Meis (41) wieder verlobt. Der neue Mann an ihrer Seite heißt Niclas Costello und ist Künstler aus der Street- und Pop-Art-Szene, bestätigte ihre Agentur am Freitag in Hamburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Kennengelernt haben sich die beiden auf der Hochzeit von Model Barbara Meier und Klemens Hallmann im Juni. Im französischen Küstenort St. Tropez zeigte sich die niederländische Moderatorin im Sommer eng umschlungen mit dem 41 Jahre alten Künstler. Auf ihrem Instagram-Account präsentierte Meis nun einen Verlobungsring.