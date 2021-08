Beziehungen : Sylvie Meis und die Liebe auf den ersten Blick

Hamburg Die RTLzwei-Moderatorin sagt, sie sei „angekommen“ und fühle sich glücklich. Daran soll nicht zuletzt ihr Ehemann Schuld sein, den sie vor zwei Jahren kennengelernt hatte.

TV-Moderatorin Sylvie Meis (43) hat sich nach eigenen Worten auf den ersten Blick in ihren heutigen Ehemann Niclas Castello (43) verliebt.

„Für uns beide war der Moment, als wir uns das erste Mal in die Augen geschaut haben, der Moment, als wir uns verliebt haben“, sagte Meis am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.