Fernsehen Talkshow-Legende Hans Meiser gestorben

Der bekannte Talkshow-Moderator Hans Meiser ist tot. Er starb bereits in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren in der Nähe von Scharbeutz (Schleswig-Holstein) „unerwartet an Herzversagen“, wie Meisers Geschäftspartner Harald Thoma bestätigte. Zuvor hatte „Bild“ berichtet.