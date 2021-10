Schauspieler : Tanzstil: Schweighöfer vergleicht sich mit Justin Timberlake

Los Angeles Der 40-Jährige war zu Gast in einer US-Talkshow und schwengte das Tanzbein. Vor allenm aber stellte er seinen neuen Film „Army of Thieves“ vor.

In der Talk-Sendung, die am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde, stellte der 40-Jährige seinen neuen Film „Army of Thieves“ vor, an dem er als Regisseur und Hauptdarsteller beteiligt war. „Ich bin froh, dass du jetzt auch in Amerika groß herauskommst und wir sehen können, wie charmant und talentiert du bist“, sagte Fallon. Der in Anklam geborene Schauspieler zeigte sich stolz darauf, dass sein Humor auch in den USA verstanden werde. Nach dem Mauerfall sei er begeistert von amerikanischen Comedy-Serien gewesen, als eine Lieblingsserie nannte er „Den Prinzen von Bel-Air“.