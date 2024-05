Krimireihe „Tatort“ geht schon in Sommerpause

So früh tat er es noch nie: Die populäre ARD-Krimreihe „Tatort“ geht schon in wenigen Tagen in die Sommerpause. Am Pfingstmontag (20.5.) kommt mit dem Schwarzwald-Krimi „Tatort: Letzter Ausflug Schauinsland“ vom SWR (Südwestrundfunk) - mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner - der vorerst letzte neue Fall. Dann ist drei Monate keine Erstausstrahlung in Sicht.