Leute „Tatort“-Star Peter Sodann gestorben

Ehrlich und direkt - so ist der Schauspieler Peter Sodann durchs Leben gegangen. Damit eckte er an, erst in der DDR, wo er einige Monate im Gefängnis saß. Auch im wiedervereinigten Deutschland sorgte er mit streitbaren Äußerungen für Aufsehen. Seine wohl bekannteste Rolle - die des Hauptkommissars Bruno Ehrlicher im „Tatort“ - war der Typ harte Schale, weicher Kern. Nun ist Peter Sodann in Halle an der Saale gestorben, wie seine Familie am Sonntag mitteilte. Er wurde 87 Jahre alt.