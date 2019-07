Tanztreff : Tausende Tänzer trotzen dem Regen beim Münchner Kocherlball

Fröhliche Gesichter beim Kocherlball am Chinesischen Turm in Münchens Englischem Garten. Foto: Tobias Hase.

München Trotz strömenden Regens haben rund 8000 Menschen beim traditionellen Kocherlball im Englischen Garten in München durchgehalten. Teils barfuß und mit Regenschirmen tanzten sie durch Pfützen in den Sonntagmorgen.

Inzwischen ist der Kocherlball am dritten Sonntag im Juli in München ein Kultereignis. Die Besucher, viele in Tracht, manche auch in historischen Uniformen oder im Gewand der früheren Kocherl, drängen sich bei Landler, Zwiefachem, Polka und Walzer auf der oft zu engen Tanzfläche.