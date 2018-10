Taylor Swift ruft US-Fans zur Kongresswahl auf

Sängerin Taylor Swift (28) hat ihre Fans in den USA aufgerufen, bei den Kongresswahlen kommende Woche ihre Stimmen abzugeben. „Bitte sitzt das nicht aus“, schrieb sie am Dienstag auf Instagram und machte Werbung für die Briefwahl. dpa

Dazu zeigte sie ein Foto von sich selbst und ihrer Mutter Andrea vor einem Banner, das für den Senatskandidaten der Demokraten in Tennessee, Phil Bredesen, wirbt. Beide Frauen haben US-Fahnen in der Hand. „Diese beiden Frauen aus Tennessee haben den Kandidaten gewählt, der sich als vernünftig und vertrauenswürdig erwiesen hat“, schrieb die 28-Jährige dazu. „Wir wollen Führung, keinen Extremismus, der auf Angst basiert“.

Die Pop- und Country-Sängerin („Look What You Made Me Do“) hatte sich erst Anfang Oktober klar politisch positioniert, nachdem sie jahrelang keine Parteipräferenz hatte erkennen lassen. Nachdem sie sich für die Demokraten stark gemacht hatte, reagierte schnell auch der republikanische US-Präsident Donald Trump. Er lobte ihre „gute Arbeit“ und fügte hinzu, dass er die Musik von Swift jetzt „ungefähr 25 Prozent weniger“ möge.

Swifts Instagram-Post