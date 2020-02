Album „Lover“ : Taylor Swift tritt in neuem Musikvideo als Macho-Mann auf

Taylor Swift prangert in ihrem neuen Musikvideo an, welche Privilegien Männer in der Gesellschaft genießen. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa.

Los Angeles Sängerin Taylor Swift ist in ihrem neuem Musikvideo zu dem Song „The Man“ als Mann verkleidet kaum wiederzuerkennen.

Swift prangert offenbar an, welche Privilegien Männer in der Gesellschaft genießen. Dabei teilt die Sängerin kräftig aus. In einer Szene sitzt ein Mann breitbeinig und rauchend in einem U-Bahn-Abteil, in einer anderen pinkelt er an eine Wand.