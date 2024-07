Neues Album „The Death of Slim Shady“ - Eminem im alten Gewand

Das zeigte sich schon im Video zur Vorabsingle „Houdini“, eine Hommage an das Musikvideo seines Hits „Without Me“ von 2002. Das Thema des Videos - wie würde der provokative „Slim Shady“ im Jahr 2024 ankommen - zieht sich auch musikalisch durch das Album. Etwa im Song „Habits“, in dem sich „Slim Shady“ nicht von Political Correctness beeindrucken lassen will und stattdessen Dinge rappt wie „All these pronouns I can't remember. They or them, theirs? His or him, hers?“.