Musik-Rateshow : „The Masked Singer“: Dieter Hallervorden ist das Chamäleon

Köln Palim, Palim, ich bin das Chamäleon: Schauspieler und Kabarettist Dieter „Didi“ Hallervorden ist bei der Musik-Rateshow „The Masked Singer“ enttarnt worden.

Seit Wochen war sein Name mit den Auftritten des Chamäleons in Verbindung gebracht worden, das in seinem Pailletten-Anzug stets leichtfüßig über die Bühne tänzelte. Zugleich stand die große Frage im Raum: Kann ein 84-Jähriger so eine Show hinlegen? Hallervorden hatte für seine Fitness eine einfache Erklärung parat: „30 Prozent gute Gene, 40 Prozent gute Ernährung und weitere 30 Bewegung.“