Es ist ein alter Menschheitstraum, mit dem sich Wissenschaftler weltweit beschäftigen: ewig leben. Wie ein Leben ohne absehbares Ende aussehen könnte und wie weit die Forschung schon heute ist, zeigt die 3sat-Themenwoche "Projekt Unsterblichkeit" von Montag, 4., bis Freitag, 8. Juni.

Los geht es am Montag um 22.25 Uhr mit der Doku "Spira Mirabilis. Eine Annäherung an die Unsterblichkeit". Von Mailand über die USA bis Japan werden Menschen vorgestellt, die sich mit dem Traum von Unsterblichkeit befassen.

Am Dienstag besucht Moderator Ingolf Bauer in "nano spezial: Wollt ihr ewig leben?'" um 18.30 Uhr unter anderem Menschen, die das Altern als eine irgendwann heilbare Krankheit betrachten. Um 20.15 Uhr folgt der Spielfilm "The Program - Um jeden Preis" von Stephen Frears, der sich am Beispiel des Radprofis Lance Armstrong mit der Optimierung des Menschen befasst. Am Donnerstag geht es in der Doku "Uralt und Blut-jung" um 20.15 Uhr um Forscher, die zumindest bei Mäusen einen Jungbrunnen entdeckt haben: Alte Tiere, die das Blut junger Mäuse gespritzt bekamen, wurden wieder fitter.

Den Abschluss der Themenwoche bildet die Talkshow "scobel - Abschaffung des Todes". Dabei diskutiert Moderator Gert Scobel mit seinen Gästen darüber, ob ein längeres Leben wirklich ein besseres wäre und welche Auswirkungen das für die Gesellschaft hätte.

