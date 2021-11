Promi-Pärchen : Thomallas Liebeserklärung an ihren Sieger Zverev

Wien Tennisprofi Alexander Zverev hat im Moment einen richtigen Lauf, schon fünf Turniersiege in diesem Jahr. Seine neue Liebe Sophia Thomalla scheint ihn zu beflügeln.

Der Tennisprofi und Olympiasieger Zverev (24) hatte am Sonntag in Wien sein fünftes Turnier in diesem Jahr gewonnen und in seiner Sieger-Rede auch seiner Freundin einige Worte gewidmet. „Danke, dass du an meiner Seite bist neuerdings. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen“, sagte er und meinte: „Noch zehn Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten.“