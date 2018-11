später lesen Verheerende Brände Thomas Gottschalk: Meine Villa ist abgebrannt FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase Teilen

Zu den Betroffenen der verheerenden Waldbrände in Kalifornien gehören auch Entertainer Thomas Gottschalk (68) und seine Frau Thea. Seine Villa in Malibu sei abgebrannt, sagte Gottschalk der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag auf Anfrage. dpa