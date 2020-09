Neue Projekte : Thomas Gottschalk moderiert zwei ARD-Showformate

Baden-Baden Seit dem Ende von „Wetten, dass..?“ hat Thomas Gottschalk viel Neues ausprobiert. Und weiter geht's.

Die ARD produziert mit Thomas Gottschalk zwei TV-Showformate. Zum Jahreswechsel strahlt Das Erste eine Jahresrückblick-Show aus, bei der der 70 Jahre alte Entertainer mit Promis und anderen Gästen über ihren Verzicht in der Corona-Pandemie spricht, wie der Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden mitteilte. Das Format heißt „Thomas Gottschalk: 2020 - die Show“.

Vom Frühjahr 2021 an soll Gottschalk außerdem in einer achtteiligen Show-Reihe „Nochmal 18!“ im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek zu sehen sein. Der Moderator spricht mit Gästen über Jugenderinnerungen. Der Fernseh-Branchendienst dwdl.de hatte zuerst über die neuen Formate berichtet.