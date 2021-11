Showmaster : Thomas Gottschalk nimmt sich selbst nicht so ernst

Thomas Gottschalk nimmt sich selbst nicht so ernst

Thomas Gottschalk moderiert am 6. November eine Sonderausgabe von „Wetten, dass..?“. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Nürnberg Der angegraute Entertainment-Gaul Thomas Gottschalk will es noch einmal wissen. Am Samstagabend moderiert er eine Sonderausgabe von „Wetten dass..?“ im ZDF.

Entertainer Thomas Gottschalk (71) geht gelassen mit Kritik um. „Viele meiner Kritiker habe ich bereits überlebt. Ich nehme weder mich ernst, noch das, was über mich geschrieben wird“, sagte er dem Magazin „SuperIllu“. Am Samstag moderiert Gottschalk in Nürnberg eine Sonderausgabe der ZDF-Show „Wetten dass..?“.