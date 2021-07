Tiere : Thomas Kretschmann: Ich mag Tiere lieber als Menschen

Berlin Der Schauspieler kann nicht verstehen, warum manche Menschen Tiere quälen. Er findet so etwas „ungeheuerlich“. Er selbst hat zwei Hunde, die er aus dem Tierheim geholt hat.

Kretschmann spielt in der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Biohackers“ den Baron von Fürstenberg. In dem Wissenschafts-Thriller, der in Freiburg gedreht wird, experimentiert die Star-Dozentin Tanja Lorenz (Jessica Schwarz) in ihrem Labor mit Biotechnologien von morgen. Die Erstsemester-Studentin Mia (Luna Wedler) kommt ihr dabei auf die Spur und wird am Ende der ersten Staffel entführt.