Götterspektakel : „Thor: Love and Thunder“: Christian Bale als Bösewicht

„Thor: Love and Thunder“: Christian Bale als Bösewicht

Berlin Beim vierten "Thor"-Film spielt Christian Bale in der Marvel-Fortsetzung Gorr den Götterschlächter. Im neuen Trailer scheint es so, als wenn es zum direkten Schlagabtausch mit Donnergott Thor kommt.

Der neue Trailer zu dem Götterspektakel „Thor: Love and Thunder“ zeigt Oscarpreisträger Christian Bale als Bösewicht.

„Das ist mein Schwur. Alle Götter werden sterben“, sagt der 48-Jährige in dem mehr als zweiminütigen Trailer. Bale spielt in der Marvel-Fortsetzung Gorr den Götterschlächter. Er ist komplett weiß geschminkt, kahl und hat gelbe Augen. In dem Film scheint es zum direkten Schlagabtausch zwischen ihm und Donnergott Thor, verkörpert von Chris Hemsworth (38), zu kommen - zumindest wird das im Trailer angedeutet. Ebenfalls länger zu sehen ist Natalie Portman (40), die Thors „alte Exfreundin“ Jane Foster spielt.