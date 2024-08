Reunion-Tour Tickets für Comeback-Tour von Oasis ausverkauft

Die Tickets für die Comeback-Tournee der legendären Britpopband Oasis in Großbritannien und Irland sind innerhalb eines Tages offiziell ausverkauft. Das wurde am Abend auf den Accounts der Band in den sozialen Netzwerken verkündet. Abermals warnte die Gruppe dabei vor gefälschten und ungültigen Tickets, die auf dem Zweitmarkt angeboten werden.