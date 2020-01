Neue Bekanntschaft : Til Schweiger zeigt sich mit neuer Frau an seiner Seite

Til Schweiger zeigt sich mit neuer Frau an seiner Seite

Til Schweiger mit Begleitung bei einer Box-Veranstaltung in Hamburg. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa.

Hamburg Til Schweiger hat am Wochenende eine Box-Veranstaltung in Hamburg besucht. Der Filmemacher kam nicht allein.

Der Schauspieler und Film-Produzent Til Schweiger (56) hat sich mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Eine Box-Veranstaltung am Wochenende in Hamburg besuchte Schweiger gemeinsam mit einer jungen blonden Frau.