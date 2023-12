Kino Tim Burton: Fortsetzung von „Beetlejuice“ ist abgedreht

Die lange geplante „Beetlejuice“-Fortsetzung ist im Kasten. Er habe gerade die Dreharbeiten beendet, teilte US-Regisseur Tim Burton (65, „Batman“, „Alice in Wonderland“) auf Instagram mit. In dem Post dankte er allen Beteiligten. Durch den Schauspieler-Streik in den USA waren viele Filmproduktionen vorübergehend eingestellt worden. Kürzlich wurde der Ausstand beigelegt, seitdem kamen Dreharbeiten wieder ins Rollen.