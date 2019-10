Fastfood : Tim Raue: Currywurst grenzt an Körperverletzung

Tim Raue: Currywurst grenzt an Körperverletzung

Berlin Der Berliner Spitzenkoch Tim Raue (45) ist kein Fan der Currywurst - im Gegenteil. „So eine Currywurst hat doch nahezu kein Fleisch mehr in sich. Das grenzt an Körperverletzung“, sagte er der „Bild“-Zeitung.

Es sei wichtig, umzudenken und zu versuchen, sich vornehmlich vegetarisch oder vegan zu ernähren. „Fleischlose Ernährung hat früher die Gladiatoren stark gemacht. Die fleischhaltige, industriell gefertigte Nahrung hat uns all diese Allergien und Unverträglichkeiten beschert“, sagte er. Er selbst habe „alles, was man so haben kann: Gluten-Allergie, Laktose- und Histaminintoleranz“.