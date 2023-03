Gesundheit Tim Wilde über das Altern: Dachte 2020 „bin ich tot“

„WaPo Bodensee“-Schauspieler Tim Wilde (57) konnte sich als Kind nicht vorstellen, das Jahr 2020 noch zu erleben. „Wir sollten mal in der Schule einen Aufsatz schreiben: „Wie sehen wir uns 2020?“ - und mein Aufsatz war kurz: „Da bin ich tot.“ Ich habe dafür auch eine knallharte 5 bekommen“, erzählte der in Stralsund aufgewachsene Wilde in einem PR-Interview.