später lesen Herz-OP „TMZ“: Thomas Markle kann nicht nach Windsor kommen FOTO: Andrew Matthews FOTO: Andrew Matthews Teilen

Twittern

Teilen



Der Vater von Meghan Markle will nun doch zur Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry am Samstag nach Windsor kommen. Voraussetzung sei aber, dass er gesundheitlich dazu in der Lage sei und Ärzte zustimmen. Das berichtete das US-Promi-Portal „TMZ“ am Dienstag. dpa