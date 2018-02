Tochter von US-Schauspieler Bill Cosby gestorben

Eine Tochter von US-Schauspieler Bill Cosby (80) ist im Alter von nur 44 Jahren gestorben. Ensa Cosby sei einem Nierenleiden erlegen.

Das sagte Cosbys Sprecher Andrew Wyatt der Deutschen Presse-Agentur am Montag. "Die Cosby-Familie dankt vielen Menschen für ihre Gebete für ihre geliebte und wunderschöne Ensa, die vor kurzem an einem Nierenleiden gestorben ist." Ensa Cosby habe schon länger gesundheitliche Probleme gehabt und auf eine Lebertransplantation gewartet, hieß es in Medienberichten.

Cosby, der vor allem mit der Sitcom "Die Bill Cosby Show" berühmt geworden war, und seine Ehefrau Camille hatten 1964 geheiratet und danach fünf Kinder bekommen, vier Töchter und einen Sohn. Sohn Ennis war 1997 erschossen worden.

2014 waren Vorwürfe der sexuellen Belästigung von Dutzenden Frauen gegen Bill Cosby lautgeworden. Ein erster Prozess ging im vergangenen Jahr ohne Ergebnis zu Ende. Ab April soll das Verfahren neu aufgerollt werden. Seine Familie hatte sich stets hinter Cosby gestellt.