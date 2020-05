Das fleißige Faultier : Tom Beck will endlich gehört werden

Tom Beck will endlich gehört werden

Tom Beck bei der Verleihung des Kommunikationspreises „Signs Award“ 2018 in München. Foto: Matthias Balk/dpa

Berlin Autobahnpolizist, Faultier, Vollblutmusiker: Tom Beck ist vielseitig, das hat er zuletzt bei „The Masked Singer“ bewiesen. Mit dem Album „4B“ will er jetzt auch Radiosender überzeugen.

Dass Tom Beck vor allem Musiker ist, wissen die meisten Fernsehzuschauer wohl erst, als er im April die Musikshow „The Masked Singer“ gewinnt. An diesem Freitag (22. Mai) erscheint Becks neues Album „4B“.

Der in der Nähe von Nürnberg geborene Schauspieler spezialisierte sich schon während seiner Theater-Ausbildung auf Musicals und sang in mehreren Bands. Sein Debütalbum „Superficial Animal“ schaffte es 2011 in die Top-40.