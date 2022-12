Schauspieler : Tom Cruise bedankt sich in luftiger Höhe bei seinen Fans

Los Angeles Tom Cruise feiert mit „Top Gun: Maverick“ in diesem Jahr seinen größten Kinoerfolg. Mit einer spektakulären Einlage bedankt sich der Schauspieler nun bei seinen Fans."

Cruise erzielte in diesem Jahr mit „Top Gun: Maverick“ den besten Kassenerfolg seiner Karriere. Nach Angaben des Branchenportals „Boxofficemojo“ spielte der Streifen mit Cruise in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick in nur zehn Tagen alleine in Nordamerika über 291 Millionen Dollar ein. Frühere Erfolgsfilme von Cruise wie „Rain Man“, „Die Mumie“ oder „Mission: Impossible“-Folgen hatten jeweils weniger gebracht. Der Action-Film „Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Part 1“ mit Tom Cruise als Agent Ethan Hunt soll im Juli 2023 in die Kinos kommen.