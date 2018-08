später lesen Trauung in Köln Tom Gaebel verrät Hochzeitstermin FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern

Teilen



Sänger und Bandleader Tom Gaebel (43) will Mitte September in Köln seine Freundin Saskia Runge heiraten. Das verriet der Entertainer vor dem Release-Konzert zu seinem neuen Album „Perfect Day“ in Dresden. dpa